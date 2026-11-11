"Пэлас" продвигается в переговорах с Томасом Франком

"Кристал Пэлас" продвигается в переговорах с бывшим наставником "Тоттенхэма" и "Брентфорда" Томасом Франком.

В минувшее воскресенье "Пэлас" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Ливерпуля", и спустя считанные часы после этого матча Премьер-Лиги стало известно, что "орлы" собираются уволить своего наставника Пьера Сажа.



Увольнение Сажа пока не подтверждено, однако Sky Sports сообщает, что все остается в силе, и сперва "Пэлас" пытается определиться с заменой Пьеру, который выиграл лишь один из 10 первых матчей в Премьер-Лиги.



"Пэлас" пока не достиг договоренности с Франком, однако процесс идет, и Томас является наиболее предпочтительным кандидатом клуба с "Селхерст Парк".