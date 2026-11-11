Тухель подтвердил, что Конса и Спенс пропустят матч с Хорватией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что защитники Эзри Конса из "Арсенала" и Джед Спенс из "Интера" пропустят матч Лиги Наций против Хорватии в четверг.

Конса и Спенс не были замечены на тренировке английской сборной в среду. Оба игрока испытывают проблемы со здоровьем и занимаются по индивидуальной программе.



Тухель не собирается использовать Конса и Спенса на "Уэмбли" против Хорватии в четверг, но надеется взять обоих на выезд к сборной Испании в ближайшее воскресенье.



"Насколько я понимаю это в данный момент, они оба будут доступны против Испании".



"Но завтра мы рисковать не будем, они пропустят матч завтра. Мы надеемся и верим, что они будут тренироваться индивидуально в пятницу, проведут тренировку в общей группе в субботу и будут доступны в воскресенье", — сообщил Тухель talkSPORT.