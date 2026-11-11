Сборная США отменила пресс-конференцию Почеттино

Сборная США отменила пресс-конференцию своего главного тренера Маурисио Почеттино, который находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем стало известно, что "Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с Почеттино, собираясь назначить Маурисио на место Майкла Кэррика.



Кэррик пока не был уволен и в среду утром провел рутинную тренировку на базе в Каррингтоне, однако ожидается, что в ближайшие 48 часов Майкл освобожден от исполнения своих обязанностей.



Позже в среду Почеттино должен был провести пресс-конференцию, посвященную предстоящему матчу американской сборной против Гаити в рамках 1/4 финала Лиги Наций КОНКАКАФ, однако общение с медиа было отменено.



Официально сборная Соединенных Штатов объясняет отмену пресс-конференции Почеттино празднованием Дня ветеранов, хотя истинная причина на поверхности, сообщает Daily Mail.