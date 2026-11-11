Субименди не помышляет об уходе из "Арсенала" в январе

Полузащитник Мартин Субименди опроверг слухи о том, что помышляет об уходе из "Арсенала".

В прошлом сезоне Субименди сыграл 57 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, завоевав титул Премьер-Лиги и достигнув финала Лиги Чемпионов.



В этом же сезоне Субименди еще не попадал в стартовый состав "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, на фоне чего появились слухи о возможном уходе Мартина в январе.



"Челси", "Реал" и "Атлетико" назывались возможными направлениями для Субименди, однако 27-летний испанец никуда не собирается и не боится высокой конкуренции.



"Мне не нравится во всем винить свое физическое состояние, но я определенно отметил, какая нагрузка у меня была в прошлом году. Это был новый год для меня, со множеством новых впечатлений. Я сыграл огромное количество минут и, честно говоря, чувствовал себя уставшим. Были и некоторые другие факторы, но одним из ключевых вполне могло быть мое физическое состояние".



"Я поговорил с Микелем (Артетой) в начале этого сезона. Как он делает со всеми игроками, он объяснил свой план на меня. Он предупредил меня, что будут новый приобретения, и что игровое время будет у каждого. И вот мы сражаемся за минуты".



"Я понимаю свою ситуацию, потому что, на мой взгляд, мы являемся одной из пяти лучших команд в Европе. Здесь великолепные игроки. На моей позиции появились новички, хотя здесь уже были очень хорошие игроки. Я тоже являюсь частью этой конкуренции, из-за которой так сложно получать игровое время".



"Я не расходую свою энергию (на размышления о будущем) и ни с кем не контактировал. Также я читал, что я близок к трансферу, но это совершенно не так".



"Да, я счастлив в "Арсенале", — цитирует Субименди The Athletic.