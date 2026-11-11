KMI определила, что "Ливерпулю" следовало присудить пенальти против "Арсенала"

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) определила, что "Ливерпуль" должен был получить пенальти в матче против "Арсенала".

1 ноября "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Арсенала", пропустив единственный гол от Кая Хаверца уже на 16-й минуте.



Один из ключевых моментов этого матча случился спустя позже в первом тайме, когда "Ливерпуль" едва не сравнял счет. Александер Исак пытался головой замкнуть подачу Брадли Барколя, но до мяча не добрался, потому что был схвачен за футболку Юрриеном Тимбером.



Рефери Энди Мэдли не увидел здесь нарушения правил, а арбитр VAR Стюарт Аттуэлл не стал приглашать коллегу к монитору у бровки.



После матча главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола был крайне возмущен этим судейским решением и даже в сердцах заявил, что в следующий раз посоветует Исаку падать на газон.



Как сообщает Sky Sports, рассмотревшая этот эпизод KMI большинством голосов — четыре против одного — определила, что рефери Энди Мэдли должен был назначить пенальти в ворота "Арсенала".



Также большинством голосов — три против двух — KMI постановила, что система VAR должна была включиться из-за явной ошибки рефери в поле.



К настоящему моменту KMI рассмотрела уже 196 эпизодов в этом сезоне Премьер-Лиги, и в 86 процентах случаев решение рефери в поле изначально было правильным. Благодаря вмешательству VAR эта доля повышалась до 97 процентов.