"Юнайтед" договорился с Почеттино

"Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с главным тренером Соединенных Штатов Маурисио Почеттино.

Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" и Почеттино еще остается уладить ряд незначительных деталей, после чего "красные дьяволы" обратятся к Федерации футбола США.



Вести переговоры с Федерацией футбола США "Юнайтед" не придется — клуб с "Олд Траффорд" сразу активирует пункт в контракте Почеттино о выкупе за 7.5 млн. фунтов.



При этом Почеттино все же проведет со сборной США два матча против Гаити в этот международный перерыв и будет доступен для "Юнайтед" только через неделю.



"Юнайтед" собирается пригласить Почеттино на место Майкла Кэррика, который в среду утром провел тренировку для игроков, оставшихся в расположении клуба в этот международный перерыв.



На данный момент Кэррику пока не было сказано об увольнении — решение об этом будет приниматься боссами "Юнайтед" в Монако в среду.