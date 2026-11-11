"Юнайтед" договорился с Почеттино
"Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с главным тренером Соединенных Штатов Маурисио Почеттино.
Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" и Почеттино еще остается уладить ряд незначительных деталей, после чего "красные дьяволы" обратятся к Федерации футбола США.
Вести переговоры с Федерацией футбола США "Юнайтед" не придется — клуб с "Олд Траффорд" сразу активирует пункт в контракте Почеттино о выкупе за 7.5 млн. фунтов.
При этом Почеттино все же проведет со сборной США два матча против Гаити в этот международный перерыв и будет доступен для "Юнайтед" только через неделю.
"Юнайтед" собирается пригласить Почеттино на место Майкла Кэррика, который в среду утром провел тренировку для игроков, оставшихся в расположении клуба в этот международный перерыв.
На данный момент Кэррику пока не было сказано об увольнении — решение об этом будет приниматься боссами "Юнайтед" в Монако в среду.
11.11.2026 16:00
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Странное назначение. -13 лямов. Поч норм тренер, но в долгую и не под текущую ситуацию в МЮ. К тому же на Энфилд ехать первым матчем.
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Ровно 40 лет назад му был в аналогичной ситуации и выбор пал на сафа итог мы знаем. Мюсегодня история повторяется, пакетино новый гегемон моншестера, так шо жмите свои бредочки анонирские сучки и портовые прашмандовки, му возвращается! Пакет создан для мю, чел должен был призодить виесто олечки , но что то затянули с приходом аргентоса, тем слаще будет ананирам пить мочу
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Фактор Рэтклиффа, памятуя о его режиме экономии и сокращения расходов, в любой ситуации приводит к оценки того или иного решения в плане затрат. Смена Каррика на Почеттино, несмотря на сравнительно небольшую компенсацию за расторжение его контракта, всё равно влетит в копейку: расторжение контрактов его помощников, компенсация Каррику и его помощникам. Но вот по зарплате аргентинец не такой дорогой. Не потому ли выбор пал на него?
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Over the 2026/27 season, there have been 196 referee KMIs, with the panel deeming that 86 per cent of on-field decisions have been correct. Following VAR intervention, 97 per cent of decisions were deemed correct.
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