Мерсон: "Почеттино — тренер самого, самого высокого уровня"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Маурисио Почеттино является хорошим вариантом на роль следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что в среду руководство "Юнайтед" рекомендует совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу уволить Майкла Кэррика и назовет Почеттино своим наиболее предпочтительным кандидатом на замену.



Мерсон не считает увольнение Кэррика хорошей идеей, однако Пол придерживается высокого мнения насчет Почеттино.



"Он обладает опытом, большим опытом. Он долго работал в Премьер-Лиге. Если они избавятся от Майкла Кэррика, они не будут звать того, кому потребуется шесть месяцев для привыкания к Премьер-Лиге. Этот парень — тренер самого, самого высокого уровня".



"Я не думаю, что стоит отпускать Кэррика, но если они подпишут Почеттино за 7 миллионов фунтов, то это дешево. Он хороший тренер, но я думаю, Майкл Кэррик может стать очень хорошим тренером. Они просто все сделали неправильно в трансферные окна".



"Манчестер Юнайтед" больше не является одной из сильнейших команд, но с ними по-прежнему связаны огромные ожидания в футболе, и это проблема. Думаю, "Манчестер Юнайтед" — команда из середины таблицы, и я не пытаюсь проявить неуважение".



"Мы продолжаем говорить о том, каким был "Манчестер Юнайтед" 15 лет назад, когда у них были Уэйн Руни, Криштиану Роналду и другие игроки топ-уровня. Этого больше нет".



"Их приобретения на трансферном рынке сродни подбрасыванию монеты. Эти игроки могут оказаться хорошими или нет, и именно так они ведут свои дела в "Манчестер Юнайтед". Учитывая существующие сейчас финансовые правила, им будет сложно вернуться туда, где они были 15, 20 и 25 лет назад".



"Это великий клуб и огромный клуб, но там очень, очень высокие ожидания насчет того, где вы должны финишировать в лиге, и я думаю, это отпугивает тренеров", — сообщил Мерсон Sky Sports.