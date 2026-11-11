"Юнайтед" близок к договоренности с Почеттино
"Манчестер Юнайтед" близок к договоренности с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино.
По информации The Athletic, вторник "Юнайтед" потратил на переговоры с представителями Почеттино об условиях личного контракта, и теперь стороны находятся на пороге компромисса. 54-летний аргентинец подтвердил свое желание возглавить клуб с "Олд Траффорд".
"Юнайтед" избрал Почеттино своим наиболее предпочтительным кандидатом на замену Майклу Кэррику, который, как ожидает BBC, будет освобожден от исполнения обязанностей главного тренера "красных дьяволов" в ближайшие 48 часов.
При этом "Юнайтед" пока не обращался к Федерации футбола США, с которой у Почеттино есть контракт, предусматривающий отступные в районе 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).
Дополнительно "Юнайтед" придется потратиться на компенсацию за помощников Почеттино, а также компенсация будет положена Кэррику за свое увольнение.
Ранее в своей карьере Почеттино тренировал "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", а за пределами родины футбола ему довелось поработать с ПСЖ и "Эспаньолом".
Добавим, в этот международный перерыв возглавляемая Почеттино сборная США проведет два матча против Гаити.
11.11.2026 14:00
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Как же пакет оттарабанит своих подзалухуйских су4ек...
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Источник: https://fapl.ru/posts/125597/?c=1#c8230167
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Глейзеры - это по ходу писькорки от владельцев клубов - самые тупые существа в окресностях.
У вас было предложение в 6 ярдов за все 2 года назад, но вы долбоебы решили продать за полхуйца долю Крысогоре чтоб он тип клуб подлатал. Мало того что вы выбрали еблана с ебланской командой (тут ок, не знали) что удешевил клуб - так он еще начал агрессивную пиар кампанию про стадик, публично заявив что ваш самый ценный актив устарел и его надо перестраивать.
Теперь вы хотите 5 ярдов за неполную долю (Крысогора не говорил что продает свою), новый владелец должен будет решать вопрос инфры (что вложения до еще 2 ярдов), получает команду не на ходу с кучей переоцененных игрочишек и вы ему еще можете пакета подтянуть, которого тот мб не хочет.
Идиоты ебаные, вы нахуя это все сделали? Какой имбецил поведется сейчас на такое предложение? Помойка не стоит и 3х ярдов обхективно вся по активам + структура управления теперь ебаная из-за Крысогоры, а вы просите за этот кусок кала 5 даже блять не за целый кал.
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Запомните раз и навсегда, что не надо засорять свою канализацию. На фапле есть бесплатный, общественный туалет.
Это пасть опущенного петуха closera. Перерабатывает кал и мочу лучше любого дренажного насоса.
Правда переодически приходиться прочищать ему дымоход шваброй, что бы этого петуха не распидopaсило по всему фаплу.
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Ура! Челси в плюсе .. пусть очки отнимает у конкурентов , а мы уже сыграли с Кариком
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