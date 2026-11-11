"Юнайтед" близок к договоренности с Почеттино

"Манчестер Юнайтед" близок к договоренности с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино.

По информации The Athletic, вторник "Юнайтед" потратил на переговоры с представителями Почеттино об условиях личного контракта, и теперь стороны находятся на пороге компромисса. 54-летний аргентинец подтвердил свое желание возглавить клуб с "Олд Траффорд".



"Юнайтед" избрал Почеттино своим наиболее предпочтительным кандидатом на замену Майклу Кэррику, который, как ожидает BBC, будет освобожден от исполнения обязанностей главного тренера "красных дьяволов" в ближайшие 48 часов.



При этом "Юнайтед" пока не обращался к Федерации футбола США, с которой у Почеттино есть контракт, предусматривающий отступные в районе 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).



Дополнительно "Юнайтед" придется потратиться на компенсацию за помощников Почеттино, а также компенсация будет положена Кэррику за свое увольнение.



Ранее в своей карьере Почеттино тренировал "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", а за пределами родины футбола ему довелось поработать с ПСЖ и "Эспаньолом".



Добавим, в этот международный перерыв возглавляемая Почеттино сборная США проведет два матча против Гаити.