Нгумоа объяснил, почему ушел из "Челси" в "Ливерпуль"

Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа объяснил, почему покинул "Челси" ради мерсисайдского клуба.

Нгумоа находился в системе "Челси" с восьми лет, но в 2024 году, в 16-летнем возрасте, отправился в "Ливерпуль". Два клуба Премьер-Лиги так и не смогли согласовать компенсацию за вундеркинда, и ее размер в итоге определил только трибунал.



Трибунал обязал "Ливерпуль" заплатить "Челси" минимум 2.8 млн. фунтов за Нгумоа, но благодаря различным бонусам эта сумма может вырасти до 6.8 млн. фунтов.



В своем решении сменить клуб в столь раннем возрасте Нгумоа руководствовался исключительно спортивными соображениями, и Рио ничуть не жалеет, что выбрал "Ливерпуль".



"Я чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. Я чувствовал, что, если я останусь в "Челси"... Я не говорю, что не попал бы в первую команду так же быстро, потому что я верю в свои способности, но я чувствую, что "Ливерпуль" просто открыл передо мной новый путь".



"План, который они подготовили для меня, был реально простым. Я не колебался насчет перехода в "Ливерпуль". Они знали, какими способностями я обладал, и просто сказали мне, что я точно буду игроком первой команды и точно буду их восходящей звездой", — цитирует Нгумоа The Independent.