Джеррард советует "Челси" купить защитников мирового уровня

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что "Челси" нужно приобрести защитников мирового уровня.

В 10 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 16 голов — лишь на один меньше, нежели занимающий предпоследнее место "Сандерленд", которому "синие" проиграли перед этим международным перерывом.



В последние годы "Челси" очень активно работает на трансферном рынке, и Джеррард советует "синим" в следующий раз уделить внимание обороне.



"В следующий раз "Челси" нужно закупиться защитниками, 100 процентов. "Челси" обладает хорошими защитниками. Мне очень нравится Джеймс когда он в строю и играет правого защитника. Думаю, он лучший правый защитник в стране. Конечно, у него есть хорошо известные проблемы со здоровьем".



"Мне очень нравится Колуилл, потому что он придает им баланса благодаря своей левой ноге. Теперь у них великолепный голкипер, с которым мне довелось поработать (в "Астон Вилле"). Я также смотрю на их полузащиту и переднюю линию и думаю, что с таким составом можно быть конкурентоспособными".



"Но при всем уважении, чтобы "Челси" соперничал с "Арсеналом", "Сити", "Ливерпулем" и лучшими командами из Лиги Чемпионов, им нужно обрести центральных защитников мирового уровня и левого защитника мирового уровня. Таким было бы мое мнение".



"Могу ли я сослаться на четверку из моего времени: Эшли Коул, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Бранислав Иванович? С такой четверкой можно сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Если посмотреть на их оборонительную линию сейчас, то Эмилиано Мартинес не так плох в сравнении с Петром Чехом. Мартинес доказал, что может выиграть Чемпионат Мира и выступать на этом высоком уровне. Но эти защитники все еще должны проявить себя и доказать, что могут сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Упомянутая мной четверка играла за "Челси" позади Клода Макелеле или Майкла Эссьена, и это было своего рода стержнем. Они были игроками мирового уровня. Думаю, чтобы "Челси" вышел на следующий уровень, им нужны такого рода приобретения", — цитирует Джеррарда Football.London.