Кулусевски признался, что не все в "Тоттенхэме" верили в его возвращение

Вингер Деян Кулусевски признался, что даже персонал "Тоттенхэма" сомневался насчет его возвращения на футбольное поле.

26-летний Кулусевски не сыграл ни минуты в прошлом сезоне, суммарно пропустив 18 месяцев с тяжелейшей травмой колена.



В прошлом месяце Кулусевски впервые после травмы сыграл за "Тоттенхэм", появившись на замену против "Ковентри", а в этот международный перерыв был вызван в сборную Швеции, однако далеко не все верили, что Деян сможет возобновить карьеру футболиста.



"Было много тех, кто не верил в это, многие были настроены скептически. Даже в клубе".



"Во время этого периода я разочаровался в некоторых людях, но в то же время я должен все просить".



"Иногда ты желаешь получить больше помощи и вроде того. Но в то же время я понимаю, что все мы являемся частью бизнеса".



"Я двигаюсь дальше, и я обожаю быть в этом клубе. Мне устроили очень хороший прием, когда я вернулся".



"Я получу игровые минуты в обоих матчах (сборной Швеции). Около 30 в каждом. Так мне было сказано. Это лучше, чем ноль, поэтому я рад".



"Вообще-то, я могу сыграть по 90 минут в обоих матчах. Но я лишь могу это — не мне решать", — сообщил Кулусевски Fotbollskanalen.