Мерсон винит трансферную политику, а не Кэррика в провальном старте МЮ

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что в провальном старте "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне виноват не главный тренер Майкл Кэррик, а трансферная политика клуба.

В 10 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" набрал только восемь очков и одержал единственную победу.



Это худший старт сезона для "Юнайтед" в эру Премьер-Лиги, из-за чего Кэррик оказался на грани увольнения, однако Мерсон не спешит возлагать вину на Майкла.



"Я просто не могу винить тренера. Они снова, снова и снова меняют тренера, а результаты остаются прежними".



"Даже если у вас на скамейке сидит Арсен Венгер, сэр Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола или Жозе Моуриньо, это не имеет значения. Ошибки, которые они совершают, связаны с игроками".



"Если бы игроки не старались ради своего тренера, "Рома" и "Астон Вилла" разорвали бы их в клочья, но этого не было. Они отыгрывались в обоих матчах. Я был бы удивлен, если сейчас они отпустят Кэррика".



"Что у них неправильно, так это трансферная политика. В первое окно они закупились нападающими. В следующее окно они начали приглашать полузащитников, а в конце этого сезона они, наверное, будут покупать защитников".



"Им следовало начать с защитников. Нельзя построить дом в луже. Нужна сильная защита, а они этим не обзавелись".



"Они поступили совершенно неправильно и теперь расплачиваются за это".



"Они должны посмотреть на людей из верхних эшелонов и осознать, что это они ужасно ошиблись, а не Майкл Кэррик", — сообщил Мерсон Sky Sports.