"Юнайтед" начал переговоры с Почеттино

Маурисио Почеттино "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино.

В среду совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф примет в Монако исполнительного директора Омара Беррада и спортивного директора Джейсона Уилкокса, которые рекомендуют ему уволить Майкла Кэррика с поста главного тренера.

При этом Беррада с Уилкоксом не просто определили Почеттино своим ведущим кандидатом на замену Кэррику, но и уже установили контакт с бывшим наставником "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона", утверждает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.

Боссы "Юнайтед" убедились, что Почеттино открыт к этой работе, а согласование перехода Маурисио выглядит беспроблемным из-за наличия в контракте аргентинского специалиста пункта о выкупе за 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).





Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, сборная США, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2026 08:00

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  1. sausage 11.11.2026 08:54 # sausage
    Ну, с ним манкам придётся набраться терпения. Почеттино хороший тренер, но быстрого результата не даёт, ему нужно время.

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  2. gucman 11.11.2026 08:23 # gucman
    Сбросит лyзepxyй с их гребаного насеста на 10 месте

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  3. largo-winch 11.11.2026 08:19 # largo-winch
    лишь бы это не было маркетинговым ходом.

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