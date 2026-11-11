"Юнайтед" начал переговоры с Почеттино
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино.
В среду совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф примет в Монако исполнительного директора Омара Беррада и спортивного директора Джейсона Уилкокса, которые рекомендуют ему уволить Майкла Кэррика с поста главного тренера.
При этом Беррада с Уилкоксом не просто определили Почеттино своим ведущим кандидатом на замену Кэррику, но и уже установили контакт с бывшим наставником "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона", утверждает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.
Боссы "Юнайтед" убедились, что Почеттино открыт к этой работе, а согласование перехода Маурисио выглядит беспроблемным из-за наличия в контракте аргентинского специалиста пункта о выкупе за 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).
11.11.2026 08:00
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Ну, с ним манкам придётся набраться терпения. Почеттино хороший тренер, но быстрого результата не даёт, ему нужно время.
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Сбросит лyзepxyй с их гребаного насеста на 10 месте
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лишь бы это не было маркетинговым ходом.
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