"Юнайтед" начал переговоры с Почеттино

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино.

В среду совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф примет в Монако исполнительного директора Омара Беррада и спортивного директора Джейсона Уилкокса, которые рекомендуют ему уволить Майкла Кэррика с поста главного тренера.



При этом Беррада с Уилкоксом не просто определили Почеттино своим ведущим кандидатом на замену Кэррику, но и уже установили контакт с бывшим наставником "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона", утверждает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.



Боссы "Юнайтед" убедились, что Почеттино открыт к этой работе, а согласование перехода Маурисио выглядит беспроблемным из-за наличия в контракте аргентинского специалиста пункта о выкупе за 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).