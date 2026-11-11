"Бавария" не собирается звать Санчо
Немецкая "Бавария" не планирует приглашать бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Санчо все еще остается свободным агентом после того, как его контракт с "Юнайтед" истек в конце прошлого сезона. "Вест Хэм" и "Хетафе" были предыдущими клубами, с которыми связывали Джейдона.
На днях появились слухи, что столкнувшаяся с обилием травм "Бавария" может позвать Санчо, который с лучшей стороны зарекомендовал себя в Германии игрой за дортмундскую "Боруссию".
Однако журналист Кристиан Фальк из Bild может подтвердить, что "Бавария" не обсуждала возможность приглашения 26-летнего англичанина.
В Мюнхене хорошо знают, что Санчо хочет большую зарплату и регулярной игровой практики, но ни того, ни другого чемпионы Бундеслиги гарантировать Джейдону не могут.
Фальк добавляет, что "Бавария" не позвовет Санчо, даже если экс-вингер "Астон Виллы" и "Челси" поумерит свои аппетиты насчет зарплаты.
11.11.2026 07:00
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