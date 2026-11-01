Рио Нгумоа уверен, что может завоевать "Золотой мяч"

Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа считает, что он способен завоевать "Золотой мяч".

18-летний Нгумоа ярко начал новый сезон и на прошлой неделе был награжден вызовом в сборную Англии, чей капитан Харри Кейн едва завоевал "Золотой мяч".



Присуждение Кейну самой престижной индивидуальной награды в футболе мотивирует Нгумоа, который надеется однажды достичь этих же высот.



"Думал ли я, что однажды могу оказаться на его месте? Да, на 100 процентов".



"Это большое, большое событие, что Харри Кейн завоевал "Золотой мяч" и получил признание как лучший игрок в мире. Это также помогло английскому футболу, потому что все увидели, что один из нас завоевал "Золотой мяч".



"Это определенно воодушевляет многих людей стремиться к тому, чтобы прославиться как лучший игрок в мире. Что касается меня, то я бы хотел этого достичь, и я думаю, я могу это сделать", — цитирует Нгумоа The Telegraph.