"Брентфорду" не удалось опротестовать красную карточку Игоря Тиаго

Апелляция "Брентфорда" на удаление своего нападающего Игоря Тиаго против "Брайтона" была отклонена.

В минувшее воскресенье "Брентфорд" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Брайтона", с середины первого тайма играя вдесятером.



Рефери Майкл Оливер показал прямую красную карточку Тиаго за то, что Игорь поднятой рукой ударил Чема Андреса по лицу.



Надежды "Брентфорда", если не опротестовать красную карточку, то хотя бы сократить дисквалификацию Тиаго, указывая на отсутствие злого умысла у Игоря, не оправдались.



Как сообщает BBC, дисциплинарная комиссия FA оставила в силе и красную карточку, и трехматчевую дисквалификацию 25-летнего игрока сборной Бразилии.



Таким образом, Тиаго не поможет "Брентфорду" в матча Премьер-Лиги против "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" после международного перерыва.



