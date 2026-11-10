"Юнайтед" забраковал Хау, Конте и Нагельсманна
Боссы "Манчестер Юнайтед" исключили трех кандидатов на роль следующего главного тренера.
В среду исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс встретятся с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом в Монако, чтобы рекомендовать уволить нынешнего наставника Майкла Кэррика.
Одновременно с этим Рэтклифф ожидает получить рекомендации назначенных им руководителей насчет замены для Кэррика, и Беррада с Уилкоксом уже проделали некоторую работу в этом направлении.
Как утверждает авторитетный журналист Дэвид Орнстейн в подкасте The Athletic, "Юнайтед" решил не предпринимать попыток в отношении Эдди Хау, Антонио Конте или Юлиана Нагельсманна, несмотря на то, что все трое в данный момент находятся без работы.
Вычеркивание этих трех кандидатов делает главного тренера сборной США Маурисио Почеттино фаворитом на замену Кэррику в "Юнайтед". Маурисио открыт к возвращению в Премьер-Лигу и обладает опытом работы в больших клубах.
10.11.2026 22:00
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Правильно, Гвардиола же без работы.
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