"Юнайтед" забраковал Хау, Конте и Нагельсманна

Эдди, Юлиан Нагельсманн и Антонио Конте Боссы "Манчестер Юнайтед" исключили трех кандидатов на роль следующего главного тренера.

В среду исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс встретятся с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом в Монако, чтобы рекомендовать уволить нынешнего наставника Майкла Кэррика.

Одновременно с этим Рэтклифф ожидает получить рекомендации назначенных им руководителей насчет замены для Кэррика, и Беррада с Уилкоксом уже проделали некоторую работу в этом направлении.

Как утверждает авторитетный журналист Дэвид Орнстейн в подкасте The Athletic, "Юнайтед" решил не предпринимать попыток в отношении Эдди Хау, Антонио Конте или Юлиана Нагельсманна, несмотря на то, что все трое в данный момент находятся без работы.

Вычеркивание этих трех кандидатов делает главного тренера сборной США Маурисио Почеттино фаворитом на замену Кэррику в "Юнайтед". Маурисио открыт к возвращению в Премьер-Лигу и обладает опытом работы в больших клубах.





Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Нагельсманн, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 22:00

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