"Юнайтед" забраковал Хау, Конте и Нагельсманна

Боссы "Манчестер Юнайтед" исключили трех кандидатов на роль следующего главного тренера.

В среду исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс встретятся с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом в Монако, чтобы рекомендовать уволить нынешнего наставника Майкла Кэррика.



Одновременно с этим Рэтклифф ожидает получить рекомендации назначенных им руководителей насчет замены для Кэррика, и Беррада с Уилкоксом уже проделали некоторую работу в этом направлении.



Как утверждает авторитетный журналист Дэвид Орнстейн в подкасте The Athletic, "Юнайтед" решил не предпринимать попыток в отношении Эдди Хау, Антонио Конте или Юлиана Нагельсманна, несмотря на то, что все трое в данный момент находятся без работы.



Вычеркивание этих трех кандидатов делает главного тренера сборной США Маурисио Почеттино фаворитом на замену Кэррику в "Юнайтед". Маурисио открыт к возвращению в Премьер-Лигу и обладает опытом работы в больших клубах.