Собослаи останется в сборной Венгрии, несмотря на проблемы с коленом

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи останется в расположении сборной Венгрии, несмотря на проблемы с коленом.

Собослаи был вынужденно заменен во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (1:3), хотя помощь медиков понадобилась Доминику еще незадолго до перерыва.



В понедельник Венгерская федерация футбола объявила, что Собослаи проходит углубленное обследование, по результатом которого будет принято решение о дальнейшей судьбе Доминика в этот международный перерыв.



В итоге венгры решили не отправлять Собослаи назад в "Ливерпуль" на лечение, однако участие 26-летнего полузащитника в матчах Лиги Наций против сборных Грузии и Северной Ирландии находится под вопросом.



Как напоминает Evening Standard, Собослаи только недавно вернулся в строй после травмы задней поверхности бедра, из-за которой пропустил пять матчей "Ливерпуля".



Главному тренеру "Ливерпуля" Андони Ираоле остается надеяться, что Собослаи не усугубит свое состояние до следующего матча "красных" — против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге 22 ноября.