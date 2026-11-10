Беррада и Уилкокс останутся в "Юнайтед"

Исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс сохранят свои посты в "Манчестер Юнайтед".

В среду Беррада и Уилкокс предстанут перед сэром Джимом Рэтклиффом в Монако, чтобы рекомендовать совладельцу "Юнайтед" уволить главного тренера Майкла Кэррика.



Прежде в своей 148-летней истории "Юнайтед" еще никогда не увольнял двух тренеров в течение одного календарного года.



В предыдущие недели ходили слухи, что Беррада и Уилкокс тоже могут лишиться своих работ, утратив доверие Рэтклиффа.



Беррада и Уилкокс были назначены на свои посты как раз Рэтклиффом, когда сэр Джим приобрел долю в "Юнайтед" у семейства Глэйзеров в 2024 году.



Однако The Telegraph утверждает, что Рэтклифф не собирается избавляться от Беррада и Уилкокса — по крайней мере, в этот непростой для "Юнайтед" период.



В последних матчах фанаты "Юнайтед" особенно резко выражают свое недовольство руководством, а Уилкоксу отдельно досталось от защитника Лисандро Мартинеса, раскритиковавшего трансферную политику клуба, однако Рэтклифф не утратил верю в своих директоров.