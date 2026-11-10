Ван Дейк "ничуть не паникует" насчет нового контракта
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что совершенно не переживает насчет своей контрактной ситуации.
Ван Дейк сыграл каждую минуту каждого матча "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги и в свои 35 лет остается краеугольным камнем обороны "красных".
И хотя действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона, Виргил расслаблен и готов к любому варианту развития событий.
"Я чувствую себя хорошо, но в данный момент дело не во мне. Давайте посмотрим. Я ничуть не паникую. Я хочу продолжать играть и продолжать делать то, что я делаю".
"Давайте посмотрим, как сложится сезон. Пока что я прекрасно провожу здесь время. Если это будет продлено, то так тому и быть".
"Если нет, тогда я отправлюсь куда-нибудь еще. В данный момент мне не о чем доложить, но это не означает, что я нервничаю или вроде того", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.
10.11.2026 19:00
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