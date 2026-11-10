Ван Дейк "ничуть не паникует" насчет нового контракта

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что совершенно не переживает насчет своей контрактной ситуации.

Ван Дейк сыграл каждую минуту каждого матча "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги и в свои 35 лет остается краеугольным камнем обороны "красных".

И хотя действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона, Виргил расслаблен и готов к любому варианту развития событий.

"Я чувствую себя хорошо, но в данный момент дело не во мне. Давайте посмотрим. Я ничуть не паникую. Я хочу продолжать играть и продолжать делать то, что я делаю".

"Давайте посмотрим, как сложится сезон. Пока что я прекрасно провожу здесь время. Если это будет продлено, то так тому и быть".

"Если нет, тогда я отправлюсь куда-нибудь еще. В данный момент мне не о чем доложить, но это не означает, что я нервничаю или вроде того", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.





Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 19:00

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  1. division 10.11.2026 19:17 # division
    Нужно было вслед за Салахом в Турцию отправить, не тянет он уровень АПЛ

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