Ван Дейк "ничуть не паникует" насчет нового контракта

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что совершенно не переживает насчет своей контрактной ситуации.

Ван Дейк сыграл каждую минуту каждого матча "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги и в свои 35 лет остается краеугольным камнем обороны "красных".



И хотя действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона, Виргил расслаблен и готов к любому варианту развития событий.



"Я чувствую себя хорошо, но в данный момент дело не во мне. Давайте посмотрим. Я ничуть не паникую. Я хочу продолжать играть и продолжать делать то, что я делаю".



"Давайте посмотрим, как сложится сезон. Пока что я прекрасно провожу здесь время. Если это будет продлено, то так тому и быть".



"Если нет, тогда я отправлюсь куда-нибудь еще. В данный момент мне не о чем доложить, но это не означает, что я нервничаю или вроде того", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.