Три клуба, включая "Челси", хотят купить Субименди в январе

"Челси" является одним из трех клубов, заинтересованных в приобретении полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди в зимнее трансферное окно.

Летом 2025 "Арсенал" потратил 60 миллионов фунтов на приглашение Субименди из "Реал Сосьедад", и Мартин сразу же утвердился в качестве основного игрока "канониров".



Однако Субименди еще в концовке прошлого сезона утратил доверие главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, став проигрывать конкуренцию юному Майлсу Льюис-Скелли, а с приходом в команду Бруно Гимараэса минувшим летом ситуация Мартина только усугубилась.



Субименди еще не попадал в стартовый состав "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, отметившись лишь семью появлениями на замену, и это подталкивает 27-летнего испанца к смене клуба в январе.



По информации The Idependent, приобрести Субименди в зимнее окно готовы "Челси", "Реал" и "Атлетико". Все три перечисленных клуба нуждаются в укреплении центра поля.



В прошлом сезоне Субименди завоевал с "Арсеналом" титул Премьер-Лиги, а затем выиграл со сборной Испании Чемпионат Мира, поэтому "канониры" намерены вернуть свои инвестиции в Мартина, как минимум.