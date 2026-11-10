Три клуба, включая "Челси", хотят купить Субименди в январе

Мартин Субименди "Челси" является одним из трех клубов, заинтересованных в приобретении полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди в зимнее трансферное окно.

Летом 2025 "Арсенал" потратил 60 миллионов фунтов на приглашение Субименди из "Реал Сосьедад", и Мартин сразу же утвердился в качестве основного игрока "канониров".

Однако Субименди еще в концовке прошлого сезона утратил доверие главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, став проигрывать конкуренцию юному Майлсу Льюис-Скелли, а с приходом в команду Бруно Гимараэса минувшим летом ситуация Мартина только усугубилась.

Субименди еще не попадал в стартовый состав "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, отметившись лишь семью появлениями на замену, и это подталкивает 27-летнего испанца к смене клуба в январе.

По информации The Idependent, приобрести Субименди в зимнее окно готовы "Челси", "Реал" и "Атлетико". Все три перечисленных клуба нуждаются в укреплении центра поля.

В прошлом сезоне Субименди завоевал с "Арсеналом" титул Премьер-Лиги, а затем выиграл со сборной Испании Чемпионат Мира, поэтому "канониры" намерены вернуть свои инвестиции в Мартина, как минимум.





Метки Арсенал, Атлетико, Реал, Субименди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 18:00

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  1. gidro-met 10.11.2026 19:05 # gidro-met
    нет , вот только не это !!! ееееееее

    давайте нам лучше Дьекереша

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  2. gin 10.11.2026 18:21 # gin
    В предыдущие сезоны Челси сливал свой неликвид в Арсенал: Стерлинг, Мадуэке, Жоржиньо, Хаверц. Теперь поток балласта пойдет в обратную сторону.

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