Почеттино хочет возглавить "Юнайтед"
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино хочет получить работу в "Манчестер Юнайтед".
В данный момент исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс направляются в Монако, чтобы во время заранее запланированной встречи рекомендовать совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу уволить Майкла Кэррика.
Пока что Кэррик остается наставником "Юнайтед" и во вторник утром даже провел тренировку для игроков, которые не уехали в свои сборные, однако Майкл выглядит обреченным, и вопрос лишь в том, кто его заменит.
По информации The Telegraph, 54-летний Почеттино жаждет занять место Кэррика, а подписанный в августе новый контракт Маурисио с Соединенными Штатами не должен стать проблемой.
Этот новый контракт до 2030 года предусматривает отступные в размере чуть менее 10 миллионов долларов (7.4 млн. фунтов), поэтому американцы были бы бессильны помешать уходу Почеттино в "Юнайтед".
Дополнительно "Юнайтед" пришлось бы потратиться на компенсацию за помощников Почеттино, включая ассистента Хесуса Переса, который следует за Маурисио везде.
10.11.2026 16:00
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Ебaнyлись что ли, какие нaxyй 7 млн., за бесплатно еще подумать нужно
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Мог бы и совмещать.
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хуже не бывает) уже и это недоразумение хочет тренировать мю..
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