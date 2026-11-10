Почеттино хочет возглавить "Юнайтед"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино хочет получить работу в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс направляются в Монако, чтобы во время заранее запланированной встречи рекомендовать совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу уволить Майкла Кэррика.



Пока что Кэррик остается наставником "Юнайтед" и во вторник утром даже провел тренировку для игроков, которые не уехали в свои сборные, однако Майкл выглядит обреченным, и вопрос лишь в том, кто его заменит.



По информации The Telegraph, 54-летний Почеттино жаждет занять место Кэррика, а подписанный в августе новый контракт Маурисио с Соединенными Штатами не должен стать проблемой.



Этот новый контракт до 2030 года предусматривает отступные в размере чуть менее 10 миллионов долларов (7.4 млн. фунтов), поэтому американцы были бы бессильны помешать уходу Почеттино в "Юнайтед".



Дополнительно "Юнайтед" пришлось бы потратиться на компенсацию за помощников Почеттино, включая ассистента Хесуса Переса, который следует за Маурисио везде.