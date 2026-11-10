Почеттино хочет возглавить "Юнайтед"

Маурисио Почеттино Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино хочет получить работу в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс направляются в Монако, чтобы во время заранее запланированной встречи рекомендовать совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу уволить Майкла Кэррика.

Пока что Кэррик остается наставником "Юнайтед" и во вторник утром даже провел тренировку для игроков, которые не уехали в свои сборные, однако Майкл выглядит обреченным, и вопрос лишь в том, кто его заменит.

По информации The Telegraph, 54-летний Почеттино жаждет занять место Кэррика, а подписанный в августе новый контракт Маурисио с Соединенными Штатами не должен стать проблемой.

Этот новый контракт до 2030 года предусматривает отступные в размере чуть менее 10 миллионов долларов (7.4 млн. фунтов), поэтому американцы были бы бессильны помешать уходу Почеттино в "Юнайтед".

Дополнительно "Юнайтед" пришлось бы потратиться на компенсацию за помощников Почеттино, включая ассистента Хесуса Переса, который следует за Маурисио везде.





Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, сборная США, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 16:00

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  1. heyoung 10.11.2026 16:19 # heyoung
    Ебaнyлись что ли, какие нaxyй 7 млн., за бесплатно еще подумать нужно

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  2. christina-milian 10.11.2026 16:15 # christina-milian
    Мог бы и совмещать.

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  3. kapitoxa 10.11.2026 16:02 # kapitoxa
    хуже не бывает) уже и это недоразумение хочет тренировать мю..

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