Конса пропустит матч против сборной Хорватии

Защитник "Арсенала" Эзри Конса не будет доступен на первый матч сборной Англии в этот международный перерыв.

Конса был вынужденно заменен с жалобой на колено в матче Лиги Чемпионов против "Славии" в прошлую среду, но целиком сыграл поединок Премьер-Лиги против "Халла" в субботу.



После того, как Конса прибыл в расположение сборной Англии и был осмотрен медицинской службой, было решено, что ближайшие дни 29-летний защитник будет тренироваться по индивидуальной программе и матч против Хорватии на "Уэмбли" в ближайший четверг пропустит.



На место Конса был вызван 24-летний Джеймс Хилл, который сыграл каждую минуту каждого матча "Борнмута" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как отмечает BBC, Конса не покидает лагерь англичан и должен вернуться в строй к выездному матчу против Испании в ближайшее воскресенье.