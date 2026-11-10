Линделеф заключил новый контракт с "Астон Виллой"
"Астон Вилла" объявила, что защитник Виктор Линделеф заключил с клубом новый контакт.
Линделеф выступает за "Виллу" после своего перехода свободным агентом из "Манчестер Юнайтед" летом 2025.
В данный момент Линделеф приближается к рубежу в 50 матчей за "Виллу" и пользуется большим доверием со стороны главного тренера Унаи Эмери.
В прошлом сезоне, своем дебютном на "Вилла Парк", 32-летний швед помог бирмингемцам выиграть Лигу Европы и занять четвертое место в Премьер-Лиге.
Предыдущий контракт Линделефа истекал уже в конце сезона. Новое же соглашение Виктора с "Виллой" рассчитано до лета 2028 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
10.11.2026 14:00
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