Мало Гюсто готов уйти из "Челси" в январе

Правый защитник Мало Гюсто готов покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Гюсто не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Челси" Хаби Алонсо, отметившись лишь тремя появлениями в стартовом составе и сыграв только 308 минут в рамках Премьер-Лиги.



Положение Гюсто усугубилось из-за прихода дорогостоящего Марко Палестры и стремительного прогресса Джоша Ачимпонга. Когда в строй вернется Рис Джеймс, Мало будет еще сложнее получать игровые минуты.



Поэтому Гюсто собирается уйти из "Челси" в январе, и TEAMtalk утверждает, что интерес к Мало сохраняет "Манчестер Сити", чей главный тренер Энцо Мареска хотел воссоединиться с 23-летним французом еще минувшим летом.



Помимо "Сити", минувшим летом свои запросы насчет Гюсто также сделали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", и оба могут вернуться за Мало, который в свое время обошелся "Челси" в 30 миллионов фунтов.