"Арсенал" обдумывает покупку Кристиана Кофана

Кристиан Кофан "Арсенал" проявляет интерес к нападающему немецкого "Байера" Кристиану Кофану в преддверии зимнего трансферного окна.

В данный момент Кофан отсутствует с травмой задней поверхности бедра, однако в этом сезоне 20-летний камерунец успел забить три гола в шести матчах за "Байер".

Кофан хорошо изучен "Арсеналом", дважды сыграв против команды Микеля Артеты в 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

"Арсенал" по-прежнему находится в поисках усиления передней линии, не сумев это обеспечить во время летнего трансферного окна, и BBC утверждает, что Кофан может стать решением для "канониров" в январе.

Кофан представляет "Байер" с лета 2025, в течение этого времени забив 10 голов и отдав девять результативных передач в 50 матчах.

"Арсенал" выиграл девять из 10 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, но шесть из этих девяти побед были одержаны с разницей в один гол, а Кай Хаверц, который закрепился основным нападающим "канониров", попадал в офсайд 15 раз — больше всех в дивизионе.





Метки Арсенал, Байер, Кофан

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 10:00

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