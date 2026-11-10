"Арсенал" обдумывает покупку Кристиана Кофана

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему немецкого "Байера" Кристиану Кофану в преддверии зимнего трансферного окна.

В данный момент Кофан отсутствует с травмой задней поверхности бедра, однако в этом сезоне 20-летний камерунец успел забить три гола в шести матчах за "Байер".



Кофан хорошо изучен "Арсеналом", дважды сыграв против команды Микеля Артеты в 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



"Арсенал" по-прежнему находится в поисках усиления передней линии, не сумев это обеспечить во время летнего трансферного окна, и BBC утверждает, что Кофан может стать решением для "канониров" в январе.



Кофан представляет "Байер" с лета 2025, в течение этого времени забив 10 голов и отдав девять результативных передач в 50 матчах.



"Арсенал" выиграл девять из 10 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, но шесть из этих девяти побед были одержаны с разницей в один гол, а Кай Хаверц, который закрепился основным нападающим "канониров", попадал в офсайд 15 раз — больше всех в дивизионе.