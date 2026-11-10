Бернд Лено включен в шорт-лист "Баварии"

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено был включен в шорт-лист немецкой "Баварии" на следующее лето.

Контракт 40-летнего Мануэля Нойера с "Баварией" истекает в конце этого сезона, и ожидается, что со следующей кампании первым номером чемпионов Бундеслиги станет 23-летний Йонас Урбиг.



Одновременно с этим "Бавария" хочет пригласить опытного голкипера страховать Урбига и уже составляет список потенциальных кандидатов, одним из которых является 34-летний Лено, утверждает Sky Sport Germany.



Возможность перейти в "Баварию" выглядит очень привлекательно для Лено. Так Бернд смог бы быть гораздо ближе к своему родному Штутгарту.



Контракт Лено тоже истекает следующим летом, однако "Фулхэму" принадлежит опция продления на 12 месяцев, вдобавок Бернд имеет довольно высокую зарплату в Западном Лондоне.



Помимо Лено, в шорт-листе "Баварии" также значатся Оливер Бауманн из "Хоффенхайма" и Лорис Кариус из "Шальке-04".