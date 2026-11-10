Эдди Хау отверг "Кристал Пэлас"

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отклонил запрос "Кристал Пэлас".

Хау находится без работы после своего внезапного расставания с "Ньюкаслом" минувшим летом. Эдди отдохнул достаточно и готов вернуться в футбол, однако вариант с "Пэлас" ему не приглянулся.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Пэлас" рассматривал Хау на замену Пьеру Сажу, который обрек себя на увольнение неудачным стартом сезона.



Хау не пожелал вступать в переговоры с "Пэлас" и метит в более амбициозный клуб — вроде "Манчестер Юнайтед", который, как и "орлы", располагается в зоне вылета Премьер-Лиги.



Фаворитом на замену Сажу в "Пэлас" считается Томас Франк. Также со стороны клуба с "Селхерст Парк" существует интерес к Шону Дайчу.