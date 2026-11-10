Эдди Хау отверг "Кристал Пэлас"

Эдди Хау Бывший главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отклонил запрос "Кристал Пэлас".

Хау находится без работы после своего внезапного расставания с "Ньюкаслом" минувшим летом. Эдди отдохнул достаточно и готов вернуться в футбол, однако вариант с "Пэлас" ему не приглянулся.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Пэлас" рассматривал Хау на замену Пьеру Сажу, который обрек себя на увольнение неудачным стартом сезона.

Хау не пожелал вступать в переговоры с "Пэлас" и метит в более амбициозный клуб — вроде "Манчестер Юнайтед", который, как и "орлы", располагается в зоне вылета Премьер-Лиги.

Фаворитом на замену Сажу в "Пэлас" считается Томас Франк. Также со стороны клуба с "Селхерст Парк" существует интерес к Шону Дайчу.





Метки Кристал Пэлас, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 08:00

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