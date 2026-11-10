Кэррик защищает Далота

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заступился за своего защитника Диогу Далота после матча против "Астон Виллы".

Далот был освистан трибунами "Олд Траффорд", когда Кэррик заменил его на 66-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги, и это неудивительно. Диогу не только провел очередной невыразительный матч, но и стал виновником назначения пенальти в ворота "красных дьяволов".



После матча, завершившегося вничью 4:4, Кэррика спросили, было ли это время, чтобы снят Далота с линии огня, а Майкл призвал к осторожности.



"Нам нужно быть осторожнее с этим".



"Я понимаю разочарование и понимаю, что болельщики расстроены. Все мы разочарованы, все мы расстроены, и игроки — точно так же, как и все, я гарантирую это".



"Диогу старается абсолютно изо всех сил. Он играл на разных позициях, и временами он был действительно хорош".



"Из-за него назначили пенальти. Он знает это. Возможно, он мог сыграть чуть лучше. Он совершил ошибку. Но мне нравится, что он дает команде. Ему совершенно не все равно, и он старается изо всех сил", — цитирует Кэррика BBC.