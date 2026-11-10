"Юнайтед" решился на увольнение Кэррика
"Манчестер Юнайтед", наконец, созрел для увольнения своего главного тренера Майкла Кэррика.
Сыграв вничью 4:4 с "Астон Виллой" в минувшее воскресенье, "Юнайтед" ушел на международный перерыв на 18-м месте в Премьер-Лиге, и это худший старт сезона в чемпионате для "красных дьяволов" с 1986/87.
"Юнайтед" был готов уволить Кэррика еще после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в конце октября, однако разногласия среди руководителей клуба насчет нового главного тренера обеспечили Майклу отсрочку.
Кэррик получил дополнительные три матча, в которых "Юнайтед" проиграл "Челси", одержал хаотичную победу над "Ромой" и чудом ушел от поражения против "Виллы", суммарно пропустив восемь голов.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, а также ряд других авторитетных источников, во вторник совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф проведет в Монако встречу, во время которой исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс рекомендуют ему уволить Кэррика.
С работой в "Юнайтед" уже некоторое время связывают Эдди Хау и Юлиана Нагельсманна, у каждого из которых есть свои почитатели среди руководителей клуба с "Олд Траффорд".
Высокое место в шорт-листе кандидатов на замену Кэррику будет занимать и бывший наставник "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино.
И хотя Хау с Нагельсманном в данный момент находятся без работы, а Почеттино возглавляет сборную США, назначение Маурисио выглядит беспроблемным ввиду наличия в его контракте пункта об отступных, которые оцениваются в 7 миллионов фунтов.
Добавим, Почеттино уже неоднократно связывали с работой в "Юнайтед". Так было в 2018, 2020 и 2021 годах, но каждый раз приглашению аргентинского специалиста что-то мешало.
10.11.2026 06:00
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Слили кал
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Идиоты, че сказать...
Разница между Арсеналом и Ман Ю всего один гол.
Вот только Арсенал на 1-месте с 15 голами, а МЮ в зоне вылета с 14 голами.
Это судьи виноваты....
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Кэриконевидение
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Спасибо за попытку - но в этой параше без пиздюля хуй чего сделаешь, Майкл. Это не тот клуб в котором ты играл уже очень давно.
Ждем следующую марионетку и козла отпущения.
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