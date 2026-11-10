"Юнайтед" решился на увольнение Кэррика

"Манчестер Юнайтед", наконец, созрел для увольнения своего главного тренера Майкла Кэррика.

Сыграв вничью 4:4 с "Астон Виллой" в минувшее воскресенье, "Юнайтед" ушел на международный перерыв на 18-м месте в Премьер-Лиге, и это худший старт сезона в чемпионате для "красных дьяволов" с 1986/87.



"Юнайтед" был готов уволить Кэррика еще после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в конце октября, однако разногласия среди руководителей клуба насчет нового главного тренера обеспечили Майклу отсрочку.



Кэррик получил дополнительные три матча, в которых "Юнайтед" проиграл "Челси", одержал хаотичную победу над "Ромой" и чудом ушел от поражения против "Виллы", суммарно пропустив восемь голов.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, а также ряд других авторитетных источников, во вторник совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф проведет в Монако встречу, во время которой исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс рекомендуют ему уволить Кэррика.



С работой в "Юнайтед" уже некоторое время связывают Эдди Хау и Юлиана Нагельсманна, у каждого из которых есть свои почитатели среди руководителей клуба с "Олд Траффорд".



Высокое место в шорт-листе кандидатов на замену Кэррику будет занимать и бывший наставник "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино.



И хотя Хау с Нагельсманном в данный момент находятся без работы, а Почеттино возглавляет сборную США, назначение Маурисио выглядит беспроблемным ввиду наличия в его контракте пункта об отступных, которые оцениваются в 7 миллионов фунтов.



Добавим, Почеттино уже неоднократно связывали с работой в "Юнайтед". Так было в 2018, 2020 и 2021 годах, но каждый раз приглашению аргентинского специалиста что-то мешало.