Ван Дейк не поможет сборной Голландии

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не смог откликнуться на вызов из сборной Голландии.

Ван Дейк целиком сыграл все 10 первых матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая победу 1:3 над "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.



Однако 35-летний защитник, на счету которого ровно 100 матчей за голландскую сборную, не поможет команде Хави против Греции и Германии в этот международный перерыв.



Официальной причиной, почему Ван Дейк возвращается в расположение "Ливерпуля", называются "проблемы со здоровьем", без какого-либо уточнения.



Добавим, в своем первом после международного перерыва матче "Ливерпуль" сыграет дома против "Манчестер Юнайтед".