Ван Дейк не поможет сборной Голландии

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не смог откликнуться на вызов из сборной Голландии.

Ван Дейк целиком сыграл все 10 первых матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая победу 1:3 над "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.

Однако 35-летний защитник, на счету которого ровно 100 матчей за голландскую сборную, не поможет команде Хави против Греции и Германии в этот международный перерыв.

Официальной причиной, почему Ван Дейк возвращается в расположение "Ливерпуля", называются "проблемы со здоровьем", без какого-либо уточнения.

Добавим, в своем первом после международного перерыва матче "Ливерпуль" сыграет дома против "Манчестер Юнайтед".





Метки Ван Дейк, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 00:05

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