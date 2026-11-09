"Юнайтед" пока не принял решение по Кэррику

Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не приняло окончательное решение насчет своего главного тренера Майкла Кэррика.

Ничья 4:4 против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье означает, что "Юнайтед" выдал свой худший старт сезона во внутреннем чемпионате за 40 лет.



Прямо сейчас "красные дьяволы" находятся в зоне вылета, выиграв лишь один из 10 первых матчей в Премьер-Лиге.



После домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" 25 октября Кэррик и его игроки получили возможность исправиться, а руководство "Юнайтед" отложило решение по Майклу на международный перерыв.



С тех пор "Юнайтед" одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, пропустив восемь голов. При этом и против "Ромы", и дважды против "Виллы" "дьяволы" отыгрывали дефицит в два гола, а это говорит руководству, что команда все еще слушается Кэррика.



Тем не менее, как сообщает BBC, к настоящему моменту боссы "Юнайтед" так и не определились, оставить Кэррика или уволить, а если уволить, то кого пригласить на тренерский мостик.



Исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс являются ключевыми людьми в решении, которое предстоит принять "Юнайтед".