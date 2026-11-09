Райя и Холанд вошли в символическую сборную FifPro World 11 в 2026 году

Голкипер "Арсенала" Давид Райя и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошли в символическую сборную FifPro World 11 в 2026 году.

Состав символической сборной FifPro World 11 был определен посредством голосования профессиональных футболистов из 75 стран.



Футболистам предлагалось оценить игру 26 своих коллег, вошедших в итоговый шорт-лист, в период с 4 августа 2025 по 19 июля 2026. Было разрешено выбрать трех голкиперов, трех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.



Райя и Холанд оказались единственными представителями Премьер-Лиги в символической сборной, но еще удивительнее отсутствие в составе капитана сборной Англии и обладателя "Золотого мяча" Харри Кейна.



В прошлом сезоне Райя выиграл с "Арсеналом" Премьер-Лигу, а со сборной Испании — Чемпионат Мира. Холанд подтвердил репутацию одного из лучших бомбардиров на планете, в очередной раз завоевав "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги.



Символическая сборная FifPro World 11 в 2026 году



Давид Райя ("Арсенал", Испания) — Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия) — Джуд Беллингем ("Реал", Англия), Родри ("Манчестер Сити" / "Барселона", Испания), Витинья (ПСЖ, Португалия) — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Килиан Мбаппе ("Реал", Франция), Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)











