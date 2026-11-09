Райя и Холанд вошли в символическую сборную FifPro World 11 в 2026 году

FifPro World 11 Голкипер "Арсенала" Давид Райя и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошли в символическую сборную FifPro World 11 в 2026 году.

Состав символической сборной FifPro World 11 был определен посредством голосования профессиональных футболистов из 75 стран.

Футболистам предлагалось оценить игру 26 своих коллег, вошедших в итоговый шорт-лист, в период с 4 августа 2025 по 19 июля 2026. Было разрешено выбрать трех голкиперов, трех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.

Райя и Холанд оказались единственными представителями Премьер-Лиги в символической сборной, но еще удивительнее отсутствие в составе капитана сборной Англии и обладателя "Золотого мяча" Харри Кейна.

В прошлом сезоне Райя выиграл с "Арсеналом" Премьер-Лигу, а со сборной Испании — Чемпионат Мира. Холанд подтвердил репутацию одного из лучших бомбардиров на планете, в очередной раз завоевав "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги.

Символическая сборная FifPro World 11 в 2026 году

Давид Райя ("Арсенал", Испания) — Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия) — Джуд Беллингем ("Реал", Англия), Родри ("Манчестер Сити" / "Барселона", Испания), Витинья (ПСЖ, Португалия) — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Килиан Мбаппе ("Реал", Франция), Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)

FifPro World 11

Давид Райя

Эрлинг Холанд





Метки FifPro, Арсенал, Манчестер Сити, награды, Райс, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2026 21:00

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Последние комментарии:




  1. closer 09.11.2026 21:38 # closer
    Стойте ка, погодите
    Где номинация на золотое очко фапла 2026?
    За серию документальных фильмов, про растягивание очка, cesc-fabregas4 должен брать в золотое очко на ежегодной основе с колоссальным отрывом, не даром съёмки проходят каждый вечер
    Лучший актёр второго плана - Нишанбаев
    Лучшие декорации - сургутская спальня Нишанбаева
    Свет, постановка трюков - просто браво, овации стоя!

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  2. romano 09.11.2026 21:33 # romano
    Kane?

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  3. gucman 09.11.2026 21:03 # gucman
    Кабинетные снова в деле

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  4. van-dijk 09.11.2026 21:01 # van-dijk
    Помянем хачильду.
    R.I.P.

    З.ы: хоронить будут на Верхнем Ларсе.

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