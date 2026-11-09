Невилл: "Владельцы МЮ не имеют представления, что делать с Кэрриком"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что владельцы клуба с "Олд Траффорд" не имеют представления, как им поступить с главным тренером Майклом Кэрриком.

На этот международный перерыв "Юнайтед" ушел, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги, и теперь боссам клуба нужно принять решение по Кэррику.



По мнению Невилла, увольнение Кэррика ничего в корне не решит, потому что проблема "Юнайтед" не в тренере.



"Вы можете продолжать менять тренера, думая, что это станет решением. Но на примере восьми тренеров за 12 лет мы убедились, что это не решение".



"Майкл может уйти, Майкл может остаться. Мы не знаем. Владельцы не имеют представления, что делать".



"Это повторяется снова и снова. Аморим, Тен Хаг, Оле Гуннар Сульшер, Кэррик, Жозе Моуриньо, Луи Ван Галь, Дэвид Мойес, Ральф Рангник — некоторые из них являются тренерами мирового уровня, которые были успешны. Также здесь есть много перспективных молодых тренеров и бывших игроков, которые знают клуб".



"Ничего из этого не сработало. Потому что вы обречены на провал, если у вас плохой скаутский департамент, плохой департамент по комплектации состава, нет сильного лидерского стержня в клубе".



"Любая организация в мире будет обречена на провал, если у вас нет совпадающих во взглядах лидеров сверху и донизу — от совета директоров и владельцев до людей, которые выходят на поле и стараются играть в футбол".



"В этом футбольном клубе есть реальные проблемы, а люди на высоких должностях делают работу, которой они прежде никогда не занимались", — сообщил Невилл NBC.