"Юнайтед" задумывается о приглашении Дэнкса в ассистенты к Кэррику

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении сильного ассистента, если Майкл Кэррик останется на посту главного тренера.

В этот международный перерыв руководству "Юнайтед" нужно решить, останется ли Кэррик на своем посту. В данный момент у клуба с "Олд Траффорд" нет единого мнения насчет наиболее предпочтительного кандидата на замену Майклу.



Окончательное решение, которое затем будет представлено владельцам "Юнайтед" на одобрение, примет спортивный директор Джейсон Уилкокс, который не горит желанием выгонять Кэррика.



По информации TEAMtalk, боссами "Юнайтед" рассматривается сценарий с приглашением английского тренера Аарона Дэнкса на роль помощника Кэррика.



С 2024 года Дэнкс трудится в штабе Венсана Компани в "Баварии", а Кэррика знает по совместной работе в "Мидлсбро".



43-летний Дэнкс считается крайне перспективным специалистом, также поработав с Дином Смитом и Стивеном Джеррардом в "Астон Вилле".



Именно Дэнкс руководил "Баварией" в последних матчах, подменяя Компани, у которого возникли проблемы со здоровьем.