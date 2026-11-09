Берн вызван в сборную Англии вместо травмированного Гехи

Дэн Берн Первой потерей сборной Англии в этот международный перерыв стал защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи, на место которого был вызван Дэн Берн из "Ньюкасла".

Главному тренеру "Сити" Энцо Мареске пришлось заменить 26-летнего Гехи уже в перерыве матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.

Полученная Гехи травма бедра оказалась достаточно серьезной, чтобы Марк не смог откликнуться на вызов из сборной Англии, которая в этот международный перерыв сыграет против Хорватии и Испании в Лиге Наций.

Наставник англичан Томас Тухель сразу же отреагировал на эту потерю, дополнительно вызвав 34-летнего Берна, на счету которого 11 матчей за сборную.

Берн пропустил начало этого сезона из-за травмы лодыжки, но выходил в стартовом составе на каждый из четырех последних матчей "Ньюкасла" во всех соревнованиях, отмечает talkSPORT.

Таким образом, помимо Берна, в распоряжении Тухеля из числа центральных защитников также есть Джаррад Брантуэйт, Эзри Конса и Джарелл Куанса.





Метки Берн, Гехи, Манчестер Сити, Ньюкасл, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2026 16:00

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