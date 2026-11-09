Берн вызван в сборную Англии вместо травмированного Гехи
Первой потерей сборной Англии в этот международный перерыв стал защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи, на место которого был вызван Дэн Берн из "Ньюкасла".
Главному тренеру "Сити" Энцо Мареске пришлось заменить 26-летнего Гехи уже в перерыве матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.
Полученная Гехи травма бедра оказалась достаточно серьезной, чтобы Марк не смог откликнуться на вызов из сборной Англии, которая в этот международный перерыв сыграет против Хорватии и Испании в Лиге Наций.
Наставник англичан Томас Тухель сразу же отреагировал на эту потерю, дополнительно вызвав 34-летнего Берна, на счету которого 11 матчей за сборную.
Берн пропустил начало этого сезона из-за травмы лодыжки, но выходил в стартовом составе на каждый из четырех последних матчей "Ньюкасла" во всех соревнованиях, отмечает talkSPORT.
Таким образом, помимо Берна, в распоряжении Тухеля из числа центральных защитников также есть Джаррад Брантуэйт, Эзри Конса и Джарелл Куанса.
09.11.2026 16:00
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