Невилл объяснил, почему "Юнайтед" пропускает так много

Майкл Кэррик Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил обилие пропущенных голов у команды Майкла Кэррика в этом сезоне.

В этом сезоне "Юнайтед" пропустил уже 30 голов во всех соревнованиях — никакая другая команда в топ-5 европейских лиг не пропустила больше.

Четыре из них случились против "Астон Виллы" накануне. "Юнайтед" заканчивал этот матч Премьер-Лиги с четвертой защитников из Нуссаира Мазрауи, Лени Йоро, Эйдена Хевена и Патрика Доргу, от которых Невилл не в восторге.

"Причина, почему "Манчестер Юнайтед" пропустил четыре гола, заключается в том, что они не потратились на оборону в трансферное окно".

"Все знали, что им нужно сделать это. Они нуждались в защитниках. Имеющиеся защитники совершают ошибку за ошибкой".

"Использование защитников, которые заканчивали матч, приведет к вашему вылету. Посмотрите на оборонительные ошибки... Мы все трансферное окно кричали о том, что им нужно пригласить защитников".

"Им нужно было потратить дополнительные средства и пригласить защитников", — сообщил Невилл NBC Sports.





Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2026 15:00

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  1. breadpeat 09.11.2026 15:14 # breadpeat
    Ну так тогда играть надо по другому, раз нет защитников. Почему у них четверть поля остается вообще без игроков? Сидите в автобусе тогда раз нет защитников. Время то идет..

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