Невилл объяснил, почему "Юнайтед" пропускает так много

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил обилие пропущенных голов у команды Майкла Кэррика в этом сезоне.

В этом сезоне "Юнайтед" пропустил уже 30 голов во всех соревнованиях — никакая другая команда в топ-5 европейских лиг не пропустила больше.



Четыре из них случились против "Астон Виллы" накануне. "Юнайтед" заканчивал этот матч Премьер-Лиги с четвертой защитников из Нуссаира Мазрауи, Лени Йоро, Эйдена Хевена и Патрика Доргу, от которых Невилл не в восторге.



"Причина, почему "Манчестер Юнайтед" пропустил четыре гола, заключается в том, что они не потратились на оборону в трансферное окно".



"Все знали, что им нужно сделать это. Они нуждались в защитниках. Имеющиеся защитники совершают ошибку за ошибкой".



"Использование защитников, которые заканчивали матч, приведет к вашему вылету. Посмотрите на оборонительные ошибки... Мы все трансферное окно кричали о том, что им нужно пригласить защитников".



"Им нужно было потратить дополнительные средства и пригласить защитников", — сообщил Невилл NBC Sports.