Венгер может стать кандидатом на пост президента ФИФА

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раздумывает над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИФА.

Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино оказался под шквалом критики после того, как минувшим летом попытался продать долю в Чемпионате Мира частным инвесторам.



На фоне крайне негативной реакции публики Инфантино отказался от своих планов, но свой пост покидать не собирается и надеется переизбраться на очередной срок в марте 2027.



Серьезным конкурентом Инфантино на предстоящих выборах в Марокко может стать Венгер, который с 2019 года трудится руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.



Как сообщает The Independent, 77-летний француз, обладающий близкой к безупречной репутацией в футболе, обдумывает свое участие в президентских выборах, но окончательное решение пока не принял.



Добавим, о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФИФА уже объявил почетный президент Японской федерации футбола Кодзо Ташима.