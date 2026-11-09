Кэррик ожидает продолжить работу в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не оставит свой пост добровольно и ожидает продолжить работу.

Избежав поражения против "Астон Виллы" благодаря двум голам в компенсированное время (4:4), "Юнайтед" ушел на международный перерыв, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги.



После окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" Кэррику напомнили, что Майкл обещал уйти, если так будет лучшего всего для клуба, однако наставник "Юнайтед" не утратил веру в себя.



"Этому не бывать, нет".



"Вы знаете ситуацию, мы не одерживаем достаточного количества побед. Но я ожидаю продвинуться вперед с помощью вещей, над которыми мы работали. Мы показали много хорошего сегодня, и если подтянем свою игру в обороне, то будет выигрывать матчи", — сообщил Кэррик Sky Sports.