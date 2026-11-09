Почеттино назван новым фаворитом на замену Кэррику в "Юнайтед"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино был назван новым фаворитом на замену Майклу Кэррику в "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на победу над "Ромой" и ничью с "Астон Виллой" в двух последних матчах, будущее Кэррика в "Юнайтед" остается под большим вопросом.



Стартовавший международный перерыв дает боссам "Юнайтед" время, чтобы подумать о дальнейшей судьбе Кэррика и о том, кем можно заменить Майкла.



До сих пор основными претендентами на замену Кэррику считались Эдди Хау и Юлиан Нагельсманн, однако Evening Standard отмечает свежие изменения в котировках букмекеров, которые сделали Почеттино фаворитом на роль следующего наставника "Юнайтед".



В прошлом Почеттино неоднократно связывали с работой в "Юнайтед", а сам Маурисио не скрывает своего желания вернуться в Премьер-Лигу, где ему довелось тренировать "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".



Добавим, Почеттино только минувшим летом продлил свой контракт со сборной США до 2030 года. На ЧМ-2026 подопечные аргентинского специалиста достигли 1/8 финала, где уступили Бельгии.