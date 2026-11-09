Боссы "Юнайтед" соберутся, чтобы принять решение по Кэррику

Руководство "Манчестер Юнайтед" созывает встречу для обсуждения будущего главного тренера Майкла Кэррика.

Благодаря двум голам в компенсированное время "Юнайтед" удалось избежать поражения в домашнем матче против "Астон Виллы" накануне (4:4), однако на этот международный перерыв "красные дьяволы" ушли, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги.



По информации TEAMtalk, в начале стартовавшей недели боссы "Юнайтед" соберутся на базе в Каррингтоне, и главной темой на повестке дня будет будущее Кэррика. Данная встреча была запланирована заранее, до последних матчей.



Похожая встреча — с подключением владельцев "Юнайтед" по видеосвязи — имела место после поражения 0:3 от "Борнмута" две недели назад, но тогда руководство не смогло прийти к единодушному решению насчет замены для Кэррика, в результате чего Майкл получил отсрочку.



С тех пор "Юнайтед" успел потерпеть поражение от "Челси", победил "Рому" и сыграл вничью с "Виллой".



Источник добавляет, что спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс, от которого во многом и зависит судьба Кэррика, выступал против увольнения Майкла, но так было до матча с "Виллой".