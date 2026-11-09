Кэррик объяснил замену Магуайра в перерыве против "Виллы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил замену защитника Харри Магуайра в перерыве матча против "Астон Виллы".

Участие Магуайра в матче Премьер-Лиги накануне изначально было под вопросом, учитывая замену в концовке поединка Лиги Чемпионов против "Ромы" несколькими днями ранее из-за дискомфорта.



Магуайр смог выйти в стартовом составе против "Виллы", однако в перерыве Кэррик убрал Харри с игры, и эта замена оказалась вынужденной, о чем Майкл поведал после ничьей 4:4.



"У Харри возникла боль в спине. Очень сильный спазм в спине где-то за 10-15 минут до окончания первого тайма".



"Я не знаю, насколько это плохо, но, учитывая международный перерыв впереди, времени должно быть достаточно для его восстановления", — сообщил Кэррик MUTV.



Добавим, в своем следующем матче — против "Ливерпуля" 22 ноября — "Юнайтед" сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, который закончит отбывать свою дисквалификацию.