Директор "Виллы" раскритиковал решение засчитать четвертый гол "Юнайтед"

Директор по футбольным операциям "Астон Виллы" Дамьен Видагани раскритиковал судейское решение засчитать заключительный гол "Манчестер Юнайтед" против его команды.

"Юнайтед" удалось уйти от поражения против "Виллы" благодаря двум голам в компенсированное время, причем второй из них хозяева "Олд Траффорд" забили после розыгрыша углового.



Во время этого розыгрыша голкипер "Юнайтед" Сенне Ламменс пришел в чужую штрафную, где вступил в единоборство с первым номером "Виллы" Дзионом Судзуки, который в итоге не смог добраться до мяча.



После ничьей 4:4 Видагани выразил свое недовольство действиями рефери и VAR, указав на то, что Ламменс даже не пытался сыграть по мячу.



"Дабы внести ясность в это удобное объяснение насчет "контактного спорта"... Летом арбитры сказали нам, что попытка умышленно лишить равновесия или толкнуть голкипера во вратарской площади больше не будет дозволяться".



"Ламменс даже не смотрит на мяч, он сразу идет на контакт с Дзионом своим бедром".



"Тем не менее, мы сыграли хороший матч, и мы должны действовать лучше, нежели в заключительные шесть минут. Мы это сделаем, и мы прибавим".



"Но правила есть правила, и их нужно соблюдать. Это факт", — пишет Видагани в социальной сети.



