"Пэлас" собирается уволить Сажа и позвать Франка

"Кристал Пэлас" собирается уволить своего главного тренера тренера Пьера Сажа и позвать на его место Томаса Франка.

Накануне "Пэлас" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Ливерпуля" и ушел на международный перерыв, занимая последнее место в Премьер-Лиге.



Вопреки слухам о том, что президент "Пэлас" Стив Пэриш уже решил уволить Сажа, Sky Sports утверждает, что решение о будущем французского специалиста пока не принято.



Однако, скорее всего, Саж все же лишится своей работы, поплатившись за провальный старт сезона. При этом Франк возглавляет шорт-лист "орлов" на замену Пьеру.



Франк находится без работы после своего увольнения из "Тоттенхэма" в феврале, когда он оставил "шпор" на 16-м месте в Премьер-Лиге, в пяти очках над зоной вылета. Ранее Франк с успехом тренировал "Брентфорд" с 2018 по 2025 год.



Среди прочих кандидатов, рассматриваемых "Пэлас", называются Фрэнк Лэмпард, Шон Дайч, Витор Перейра, Ким Хелльберг, Витор Матош и Тони Попович.