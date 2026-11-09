Эмери — об упущенной победе против МЮ: "Конечно, я зол"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери признался, что испытывает злость после упущенной победы против "Манчестер Юнайтед".

По ходу воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Вилла" дважды вела в счете с перевесом в два гола, но в итоге была вынуждена довольствоваться ничьей 4:4.



Эмери не винит своего голкипера Дзиона Судзуки, который ошибся на выходе в случае с последним голом, однако Унаи тяжело принять потерю двух очков.



"Конечно, я зол. Сложно смириться, когда вы пропускаете два гола на последних минутах".



"Я зол на ситуацию, а не на игроков. Мы упустили возможность набрать на два очка больше".



"Они сделали то же самое, что и против "Ромы". Болельщики их подстегивают, а они играют с сердцем. Мы были близки к тому, чтобы довести матч до победы, но не смогли сдержать Доргу на левом фланге".



"Во время последнего углового мы были сосредоточены на том, чтобы подстроиться и не позволить им уйти от блока. Дзион (Судзуки) прибавит, он адаптируется к Премьер-Лиге, но во время этого процесса мы пропустили лишний гол. Однако Дзион играет великолепно", — цитирует Эмери Sky Sports.