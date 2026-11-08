Кэррик: "Мы сами усложнили себе жизнь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его команда сама создала себе проблемы в матче против "Астон Виллы".

По ходу воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" подопечные Кэррика дважды отыгрывали дефицит в два гола и в итоге добыли ничью 4:4.



И хотя "Юнайтед" дважды забил в компенсированное время, Кэррик убежден, что "красные дьяволы" были лучше по игре и больше заслуживали победы.



"Мы сами усложнили себе жизнь. По большей части наша игра была очень хороша. Мы сами создали себе сложности. Мы совершили ошибки, которые не должны случаться. Нам удалось отыграться, играя в хороший футбол, и мы, наверное, должны были забивать больше, нежели забили сегодня. Пропущенные голы случились в результате индивидуальных ошибок. Нам нужно подтянуть игру в обороне".



"Думаю, мы были лучшей командой. Мы играли в очень хороший футбол и смогли отыграться. Затем мы снова были отброшены назад двумя голами. В итоге мы даже могли одержать победу".



"Конечно, нам нужно улучшить положение, в котором мы находимся. Если мы подтянем игру в обороне, то в трех последних матчах было много хороших вещей, которые можно использовать в будущем", — сообщил Кэррик BBC.