Алонсо: "Не хватило терпения, мастерства и изобретательности"

Хаби Алонсо Наставник "Челси" Хаби Алонсо объяснил, каких качеств не хватило его команде против "Сандерленда".

В воскресенье "Челси" потерпел поражение 1:0 на "Стадионе Света", показав довольно беззубый футбол. На протяжении большей части матча "Сандерленд" умело оберегал свое преимущество, добытое благодаря пенальти в первом тайме.

Алонсо признает, что "Челси" в лучшем случае наиграл на ничью, потому что создал недостаточно угроз чужим воротам.

"Наверное, мы не заслужили больше, чем одно очко. Игра была по-настоящему упорной, и ничего не происходило — лишь одной действие (гол)".

"У нас были подачи с флангов, в первом тайме пробил головой Морган (Роджерс). Мы не создали достаточно для победы. Нам противостояла команда, которая глубоко оборонялась, а нам не хватило терпения, немного мастерства и изобретательности на дальней третий поля, чтобы создать больше моментов".

"Нужно лучше перемещать мяч с одного фланга на другой. Мы не делали это достаточно хорошо", — цитирует Алонсо Sky Sports.





Метки Алонсо, Премьер-Лига, Сандерленд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2026 22:00

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  1. dembo 08.11.2026 22:07 # dembo
    Зато калонирских вынлядков на судейка0 с лихвой хватает

    (ответить)

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