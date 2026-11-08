Алонсо: "Не хватило терпения, мастерства и изобретательности"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо объяснил, каких качеств не хватило его команде против "Сандерленда".

В воскресенье "Челси" потерпел поражение 1:0 на "Стадионе Света", показав довольно беззубый футбол. На протяжении большей части матча "Сандерленд" умело оберегал свое преимущество, добытое благодаря пенальти в первом тайме.



Алонсо признает, что "Челси" в лучшем случае наиграл на ничью, потому что создал недостаточно угроз чужим воротам.



"Наверное, мы не заслужили больше, чем одно очко. Игра была по-настоящему упорной, и ничего не происходило — лишь одной действие (гол)".



"У нас были подачи с флангов, в первом тайме пробил головой Морган (Роджерс). Мы не создали достаточно для победы. Нам противостояла команда, которая глубоко оборонялась, а нам не хватило терпения, немного мастерства и изобретательности на дальней третий поля, чтобы создать больше моментов".



"Нужно лучше перемещать мяч с одного фланга на другой. Мы не делали это достаточно хорошо", — цитирует Алонсо Sky Sports.