"Юнайтед" чудом спасся против "Виллы"

Манчестер Юнайтед Два гола в компенсированное время позволили "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" — 4:4.

Относительно победы 3:2 над "Ромой" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Нуссаир Мазрауи и Юри Тилеманс, заменив Эйдена Хевена и Карлоса Балеба.

Тейлор Харвуд-Беллис впервые получил место в стартовом составе "вилланов" на матч Премьер-Лиги. Он, Леон Горецка и Алиссон заменили Мэтти Кэша, Жоао Гомеса и Эмилиано Буэндиа.

Уже на первой минуте гости доставили мяч до правого края штрафной площади, а Алиссон пробил между ног Сенне Ламменса — 0:1.

На четвертой минуте хозяева пропустили еще раз. Ламменс отразил перед собой удар Алиссона с границы штрафной площади, а Николас Джексон сыграл на добивании — 0:2.

Вскоре "Юнайтед" пришел в себя и стал атаковать. Бруну Фернандеш пробил неточно, а прорыв Матеуса Куньи был остановлен фолом. Рефери назначил пенальти, который реализовал все тот же Фернандеш — 1:2.

Далее "дьяволы" выдали отличный отрезок и раз за разом нагружали Дзиона Судзуки, однако этот период доминирования с опасными моментами не нашел отражения на табло.

А когда показалось, что "Юнайтед" немного выдохся, счет стал равным. Мазрауи прострелил с правого края штрафной на Тилеманса, который пробил низом в касание — 2:2.

"Вилла" все равно могла отправиться на перерыв, ведя в счете. Алиссон подсек мяч перед Ламменсом, однако снаряд прошел рядом с воротами.

Второй тайм начался с того, что Диогу Далот нарушил правила в своей штрафной на Алиссоне, и Джон Макгинн уверенно реализовал назначенный пенальти — 2:3.

На 53-й минуте гости сделали разницу в счете комфортной. Лени Йоро нанес удар головой в перекладину своих ворот после подачи штрафного, а Леон Горецка добил мяч в ворота с близкого расстояния — 2:4.

В отличие от первого тайма, на сей раз взрывной реакции со стороны "Юнайтед" не последовало, да и трибуны "Олд Траффорд" приуныли. "Дьяволы" не перестали атаковать, но делали это больше для вида.

На исходе основного времени Мейсон Маунт попал в перекладину, а Джошуа Зиркзее из центра штрафной замкнул прострел Патрика Доргу — 3:4.

Хозяева снова воодушевились, и на шестой компенсированной минуте Доргу воспользовался ошибкой Судзуки на выходе и головой замкнул подачу Фернандешем углового — 4:4.

Как и матч против "Ромы" посреди недели, эта игра получилась очень хаотичной для "Юнайтед". В данный момент "дьяволы" словно играют в баскетбол — от ворот до ворот, без центра поля, а с такой тактикой ничего серьезного в долгосрочной перспективе не добиться, пускай сегодня подопечные Кэррика и смогли спастись.

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче





Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2026 21:35

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Последние комментарии:




  1. dexter 08.11.2026 22:41 # dexter
    Ля, смотрю нарезку с Баджо - сейчас нет ни одного футболиста, двуногого, с техникой и ударом. Тупо нет. Про видение поля и розыгрыш на тоненького, и говорить не приходится. "Хвостик" с ноги на ногу перекладывает мяч на ходу. Сейчас смотришь на этих каличей, они даже рабочей ногой, ни то что в "девять", они по воротам мажут.

    https://www.youtube.com/watch?v=gJX-w0YllSc

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  2. redwhitegun 08.11.2026 22:37 # redwhitegun
    Какая же им пизда на Энфилде в некст туре)

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  3. v-0987654321 08.11.2026 22:37 # v-0987654321
    Пенсоишаки,не слышу,чтооооооооооо?

    Вы где нищие,ааауууууууууу?

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  4. liverpo0ol 08.11.2026 22:26 # liverpo0ol
    Гандони уволит кариксру 22.11.26

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  5. aliluya-nn 08.11.2026 22:23 # aliluya-nn
    Эх, угарный был бы сезон если МЮ и МС (при снятии) очков вылетят одномоментно в Чемпионшип))
    ..но должны нанять норм тренера и спасти сезон
    ..но сейчас практически все команды играют в организованный футбол и просто так на одной ноге не обыграть никого

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  6. christina-milian 08.11.2026 22:00 # christina-milian
    Маунта в Челси, Палмера в МЮ.

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  7. dexter 08.11.2026 22:00 # dexter
    Манкам надо избавляться от Маунта, Угарте и Зиркзее. По хорошему, еще и от Шоу с Рэшфордом. Взять Раума, Нмеча и Ле Поля.

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  8. gidro-met 08.11.2026 21:59 # gidro-met
    только благодаря Карику Мю ещё как-то что-то даёт своим фанатам поплясать,

    другой хмырь там или дед на руле - просто бы грузил своей депрой от унитаза

    и все было бы ещё печальней .

    а так какой-то мажор с клуба - щёголь пришел на стадик футбол посмотреть , щетину почесать.. а там на поле уже звёзды разберутся что надо делать, все от соперника - иногда те сами дают играть - тогда можно и позабивать на классе

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  9. imf-tau 08.11.2026 21:53 # imf-tau
    Каррик должнн быть уволен за результаты. Но вместе сним остальные сыны шлюх должны быть выкинуты из состава - Бруну, Маунт как минимум.

    Также хуеососы типа Уилкокса должны пойти нахуй, а желательно чтобы клуб нахуй уже продали эти старперы. Праздновать 4-4 на ОТ от мертвейшей виллы - вы просто охуели там?

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  10. dembo 08.11.2026 21:53 # dembo
    Англ судьи ненавидят чорле и покрывают пидерастов
    Это не нормально

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  11. gidro-met 08.11.2026 21:48 # gidro-met
    в след туре у манков выезд на Энфилд .

    Коты сыграют на Вилла Парк.

    шансов у Сандерленда цепануть очко поболее .

    так что , 19 место намечается . Так что пока 18 место - за счастье

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  12. rui-pinto 08.11.2026 21:47 # rui-pinto
    Заблокировали Судзуки и дали карточку за разговоры.

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  13. quavo 08.11.2026 21:43 # quavo
    Если оставят- кретины полные.
    Зы жду пакета

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  14. brown-ale 08.11.2026 21:43 # brown-ale
    Ура, Каррик остается! Эмери грамотно слил концовку, чтобы бездарь сохранил работу.

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  15. gidro-met 08.11.2026 21:42 # gidro-met
    матчи были скукота в турике ,

    мю замкнул красиво на 4-4 , перед перерывом аплочка сверкнула ярко

    концерт вышел - остросюжетный

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  16. gidro-met 08.11.2026 21:39 # gidro-met
    над унитайзед сжалились - и дали им в конце спокойно в чужой штрафной каждую минуту расстреливать . ну они и пропихнули на потеху ради в последний момент

    чисто поугарали , фаны счастливы
    16. Ковентри
    17. Мю

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  17. andryx 08.11.2026 21:38 # andryx
    На валидоле

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  18. ooaaaa 08.11.2026 21:37 # ooaaaa
    shame

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  19. kukuruzko 08.11.2026 21:37 # kukuruzko
    норм матч

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  20. van-dijk 08.11.2026 21:36 # van-dijk
    Какая вооонь,
    Какая вооонь.
    Челси нюхает жопу
    10-ый сезон.

    з.ы: хачидло умер, передоз газиками. Земля ему пуком.

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