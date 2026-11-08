"Юнайтед" чудом спасся против "Виллы"
Два гола в компенсированное время позволили "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" — 4:4.
Относительно победы 3:2 над "Ромой" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Нуссаир Мазрауи и Юри Тилеманс, заменив Эйдена Хевена и Карлоса Балеба.
Тейлор Харвуд-Беллис впервые получил место в стартовом составе "вилланов" на матч Премьер-Лиги. Он, Леон Горецка и Алиссон заменили Мэтти Кэша, Жоао Гомеса и Эмилиано Буэндиа.
Уже на первой минуте гости доставили мяч до правого края штрафной площади, а Алиссон пробил между ног Сенне Ламменса — 0:1.
На четвертой минуте хозяева пропустили еще раз. Ламменс отразил перед собой удар Алиссона с границы штрафной площади, а Николас Джексон сыграл на добивании — 0:2.
Вскоре "Юнайтед" пришел в себя и стал атаковать. Бруну Фернандеш пробил неточно, а прорыв Матеуса Куньи был остановлен фолом. Рефери назначил пенальти, который реализовал все тот же Фернандеш — 1:2.
Далее "дьяволы" выдали отличный отрезок и раз за разом нагружали Дзиона Судзуки, однако этот период доминирования с опасными моментами не нашел отражения на табло.
А когда показалось, что "Юнайтед" немного выдохся, счет стал равным. Мазрауи прострелил с правого края штрафной на Тилеманса, который пробил низом в касание — 2:2.
"Вилла" все равно могла отправиться на перерыв, ведя в счете. Алиссон подсек мяч перед Ламменсом, однако снаряд прошел рядом с воротами.
Второй тайм начался с того, что Диогу Далот нарушил правила в своей штрафной на Алиссоне, и Джон Макгинн уверенно реализовал назначенный пенальти — 2:3.
На 53-й минуте гости сделали разницу в счете комфортной. Лени Йоро нанес удар головой в перекладину своих ворот после подачи штрафного, а Леон Горецка добил мяч в ворота с близкого расстояния — 2:4.
В отличие от первого тайма, на сей раз взрывной реакции со стороны "Юнайтед" не последовало, да и трибуны "Олд Траффорд" приуныли. "Дьяволы" не перестали атаковать, но делали это больше для вида.
На исходе основного времени Мейсон Маунт попал в перекладину, а Джошуа Зиркзее из центра штрафной замкнул прострел Патрика Доргу — 3:4.
Хозяева снова воодушевились, и на шестой компенсированной минуте Доргу воспользовался ошибкой Судзуки на выходе и головой замкнул подачу Фернандешем углового — 4:4.
Как и матч против "Ромы" посреди недели, эта игра получилась очень хаотичной для "Юнайтед". В данный момент "дьяволы" словно играют в баскетбол — от ворот до ворот, без центра поля, а с такой тактикой ничего серьезного в долгосрочной перспективе не добиться, пускай сегодня подопечные Кэррика и смогли спастись.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче
08.11.2026 21:35
Просмотров: 1897
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Ля, смотрю нарезку с Баджо - сейчас нет ни одного футболиста, двуногого, с техникой и ударом. Тупо нет. Про видение поля и розыгрыш на тоненького, и говорить не приходится. "Хвостик" с ноги на ногу перекладывает мяч на ходу. Сейчас смотришь на этих каличей, они даже рабочей ногой, ни то что в "девять", они по воротам мажут.
https://www.youtube.com/watch?v=gJX-w0YllSc
(ответить)
Какая же им пизда на Энфилде в некст туре)
(ответить)
Пенсоишаки,не слышу,чтооооооооооо?
Вы где нищие,ааауууууууууу?
(ответить)
Гандони уволит кариксру 22.11.26
(ответить)
Эх, угарный был бы сезон если МЮ и МС (при снятии) очков вылетят одномоментно в Чемпионшип))
..но должны нанять норм тренера и спасти сезон
..но сейчас практически все команды играют в организованный футбол и просто так на одной ноге не обыграть никого
(ответить)
Маунта в Челси, Палмера в МЮ.
(ответить)
Манкам надо избавляться от Маунта, Угарте и Зиркзее. По хорошему, еще и от Шоу с Рэшфордом. Взять Раума, Нмеча и Ле Поля.
(ответить)
только благодаря Карику Мю ещё как-то что-то даёт своим фанатам поплясать,
другой хмырь там или дед на руле - просто бы грузил своей депрой от унитаза
и все было бы ещё печальней .
а так какой-то мажор с клуба - щёголь пришел на стадик футбол посмотреть , щетину почесать.. а там на поле уже звёзды разберутся что надо делать, все от соперника - иногда те сами дают играть - тогда можно и позабивать на классе
(ответить)
Каррик должнн быть уволен за результаты. Но вместе сним остальные сыны шлюх должны быть выкинуты из состава - Бруну, Маунт как минимум.
Также хуеососы типа Уилкокса должны пойти нахуй, а желательно чтобы клуб нахуй уже продали эти старперы. Праздновать 4-4 на ОТ от мертвейшей виллы - вы просто охуели там?
(ответить)
Англ судьи ненавидят чорле и покрывают пидерастов
Это не нормально
(ответить)
в след туре у манков выезд на Энфилд .
Коты сыграют на Вилла Парк.
шансов у Сандерленда цепануть очко поболее .
так что , 19 место намечается . Так что пока 18 место - за счастье
(ответить)
Заблокировали Судзуки и дали карточку за разговоры.
(ответить)
Если оставят- кретины полные.
Зы жду пакета
(ответить)
Ура, Каррик остается! Эмери грамотно слил концовку, чтобы бездарь сохранил работу.
(ответить)
матчи были скукота в турике ,
мю замкнул красиво на 4-4 , перед перерывом аплочка сверкнула ярко
концерт вышел - остросюжетный
(ответить)
над унитайзед сжалились - и дали им в конце спокойно в чужой штрафной каждую минуту расстреливать . ну они и пропихнули на потеху ради в последний момент
чисто поугарали , фаны счастливы
16. Ковентри
17. Мю
(ответить)
На валидоле
(ответить)
shame
(ответить)
норм матч
(ответить)
Какая вооонь,
Какая вооонь.
Челси нюхает жопу
10-ый сезон.
з.ы: хачидло умер, передоз газиками. Земля ему пуком.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий