"Юнайтед" чудом спасся против "Виллы"

Два гола в компенсированное время позволили "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" — 4:4.

Относительно победы 3:2 над "Ромой" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Нуссаир Мазрауи и Юри Тилеманс, заменив Эйдена Хевена и Карлоса Балеба.



Тейлор Харвуд-Беллис впервые получил место в стартовом составе "вилланов" на матч Премьер-Лиги. Он, Леон Горецка и Алиссон заменили Мэтти Кэша, Жоао Гомеса и Эмилиано Буэндиа.



Уже на первой минуте гости доставили мяч до правого края штрафной площади, а Алиссон пробил между ног Сенне Ламменса — 0:1.



На четвертой минуте хозяева пропустили еще раз. Ламменс отразил перед собой удар Алиссона с границы штрафной площади, а Николас Джексон сыграл на добивании — 0:2.



Вскоре "Юнайтед" пришел в себя и стал атаковать. Бруну Фернандеш пробил неточно, а прорыв Матеуса Куньи был остановлен фолом. Рефери назначил пенальти, который реализовал все тот же Фернандеш — 1:2.



Далее "дьяволы" выдали отличный отрезок и раз за разом нагружали Дзиона Судзуки, однако этот период доминирования с опасными моментами не нашел отражения на табло.



А когда показалось, что "Юнайтед" немного выдохся, счет стал равным. Мазрауи прострелил с правого края штрафной на Тилеманса, который пробил низом в касание — 2:2.



"Вилла" все равно могла отправиться на перерыв, ведя в счете. Алиссон подсек мяч перед Ламменсом, однако снаряд прошел рядом с воротами.



Второй тайм начался с того, что Диогу Далот нарушил правила в своей штрафной на Алиссоне, и Джон Макгинн уверенно реализовал назначенный пенальти — 2:3.



На 53-й минуте гости сделали разницу в счете комфортной. Лени Йоро нанес удар головой в перекладину своих ворот после подачи штрафного, а Леон Горецка добил мяч в ворота с близкого расстояния — 2:4.



В отличие от первого тайма, на сей раз взрывной реакции со стороны "Юнайтед" не последовало, да и трибуны "Олд Траффорд" приуныли. "Дьяволы" не перестали атаковать, но делали это больше для вида.



На исходе основного времени Мейсон Маунт попал в перекладину, а Джошуа Зиркзее из центра штрафной замкнул прострел Патрика Доргу — 3:4.



Хозяева снова воодушевились, и на шестой компенсированной минуте Доргу воспользовался ошибкой Судзуки на выходе и головой замкнул подачу Фернандешем углового — 4:4.



Как и матч против "Ромы" посреди недели, эта игра получилась очень хаотичной для "Юнайтед". В данный момент "дьяволы" словно играют в баскетбол — от ворот до ворот, без центра поля, а с такой тактикой ничего серьезного в долгосрочной перспективе не добиться, пускай сегодня подопечные Кэррика и смогли спастись.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче