Ираола "очень расстроен" пенальти "Пэлас" против "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола пожаловался на назначенный в ворота его команды пенальти против "Кристал Пэлас".

В воскресенье "Ливерпуль" был в считанных минутах от крупной победы и "клин-шита", однако пропущенный в самой концовке гол с пенальти подпортил успех "красных" на "Селхерст Парк".



После победы 1:3 Ираола посетовал на непоследовательность в судейских решениях в этом сезоне, и именно это огорчает Андони больше всего.



"Я очень расстроен. В нашей штрафной площади они свистят, а в другой штрафной — нет".



"Я знаю, что мы ведем 0:3, идет 95-я минута, но я все равно очень расстроен".



"Это стык голова в голову. Даже после касания головы Осорио мяч шел к Милошу (Керкезу). Не от Милоша к Осорио. Это столкновение головами".



"Окей, вы можете сказать 0:3, 95-я минута, это ни на что не влияет. Но для меня здесь нечто большее. Большее, потому что это происходит не впервые в этом сезоне, и вы можете сравнить. Так что я по-настоящему расстроен, да", — сообщил Ираола Sky Sports.