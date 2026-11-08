Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи может не откликнуться на вызов из сборной Англии по причине проблем с бедром.

26-летний Гехи был заменен в перерыве проигранного "Сити" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" накануне (3:1).



После финального свистка на "Сити Граунд" главный тренер "горожан" Энцо Мареска подтвердил, что эта перестановка не была тактической — Марк не мог продолжать игру и сам попросил о замене.



Как сообщает BBC, в воскресенье Гехи проходит углубленное обследование, однако медицинская служба сборной Англии, вероятно, тоже захочет осмотреть Марка, прежде чем будет принято окончательное решение.



Гехи выходил в стартовом составе англичан на все четыре матча в этом розыгрыше Лиги Наций, а также на все за исключением одного на Чемпионате Мира минувшим летом.